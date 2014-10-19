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الهيئة الإنجيلية تبدأ الحوار المصرى الأمريكي غدًا بواشنطن

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الهيئة الإنجيلية تبدأ الحوار المصرى الأمريكي غدًا بواشنطن الهيئة الإنجيلية تبدأ الحوار المصرى الأمريكي غدًا بواشنطن

يبدأ منتدى حوار الثقافات بالهيئــــة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالتعاون مع مؤسســـة ” هانز” الأمريكية، غدا الإثنين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ” فعاليات الحوار المصري – الأمريكي و يستمر خمسة أيام بمشاركة عدد من الدبلوماسيين والبرلمانيين ورجال الفكر والسياسة والإعلام من الجانبين.
> وأشارت الهيئة الإنجيلية أن هذا اللقاء يأتي في أطار ما يسمى بالدبلوماسية الشعبية التي يقوم بها منتدى حوار الثقافات بالهيئة بالتعاون مع العديد من الشركاء داخليا وخارجيا منذ ثورة 30 يونيو، والتي نحاول من خلالها وضع الأمور في نصابها الصحيح أمام الرأي العام، وتصحيح الكثير من المفاهيم العالقة بذهن البعض نتيجة ما يردده بعض الساسة أو وسائل الاعلام ذات الميول الأحادية.

كما أوضت الهيئة في بيان لها أن اللقاء يأتي في أعقاب الزيارة التاريخية الناجحة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح الى نيويورك والمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، والاستقبال الحافل الذى إستقبل به، أيضا لقاءه بالرئيس الأمريكي أوباما والعديد من قادة العالم وصناع القرار في أمريكا ، كل ذلك يجعل مهمتنا أكثر صعوبة في ترجمة هذه الحقائق ونقلها إلي المجتمع الأمريكي.
> هذا ويتناول الحوار عدد من المحاور من بينها، مستقبل العلاقات المصرية – الأمريكية ، النظام السياسي الجديد في ، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تواجهه، ويتحدث فيها من مصر الدكتور عماد جاد – نائب مدير مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والإعلامية نشوى الحوفى، كذلك العلاقات الإسلامية – المسيحية ومستقبل التعايش المشترك ويتحدث فيها الدكتور القس أندريه زكى نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والإمام يحي هندي بجامعة جورج تاون بأمريكا.
> وتابع زكي،
> ويختتم اللقاء بعقد عدد من اللقاءات داخل البيت الأبيض مع عدد من المسئولين هناك، أيضا داخل الكونجرس ووزارة الخارجية، إلي جانب لقاءات فردية مع عدد من صناع القرار داخل المجتمع الأمريكي.
> يضم الوفد المصري إلي جانب المتحدثين ممثلين أحداهما عن وزارة الأوقاف، والاخر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، الى جانب الدكتورة نادية حليم الاستاذ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، والإعلامية ريهام السهلي – والإعلامي جورج رشاد ” التليفزيون المصري

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