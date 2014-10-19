بالصور.. اللحظات الأخيرة في حياة طفلة فلسطينية دهسها مستوطن برام الله

لقت طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 5 سنوات، متأثرة بجراح أصيبت بها، إثر دهسها من قبل مستوطن يهودي قرب رام الله، بحسب شهود عيان ومصدر طبي فلسطيني.

وقال مدير قسم الطوارئ في مجمع رام الله الطبي سمير صليبا، إن الطفلة ايناس دار خليل توفيت، متأثرة بجراح أصيب بها نتيجة دهسها.

وأوضح صليبا، أن دار خليل اجري لها عملية جراحية لإنقاذ حياتها إلا أنها فارقت الحياة، مشيرا إلى أن طفلة أخرى أصيبت بذات الحادث، لكنها في وضع صحي مستقر.

وأصيب طفلتان فلسطينيتان، ظهر الأحد، بجراح خطيرة، ودخلتا في غيبوبة، إثر تعرضهما للدهس من قبل مستوطن يهودي قرب بلدة سنجل شمال رام الله، بحسب شهود عيان.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأناضول بأن مستوطنا يهوديا دهس الطفلتين بالشارع العام المار، قرب بلدة سنجل، مما أدى إلى إصابتهما بجراح نقلتا على إثرها للعلاج في مجمع رام الله الطبي.

وأوضح الشهود أن الطفلتين تبلغان من العمر 5 و8 سنوات.

وعادة ما يقوم مستوطنون باعتداءات على الفلسطينيين، من خلال الاعتداء بالضرب، وحرق ممتلكات، وسرقة ثمار.