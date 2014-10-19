كتائب الموصل تعلن اغتيال عناصر من «داعش»

أعلنت كتائب الموصل عن تنفيذ عدة عمليات اغتيال استهدفت عددًا من عناصر «داعش» في أماكن متفرقة من المدينة.

ونشرت الكتائب بيانًا أوجزت من خلاله العمليات التي استهدفت عناصر التنظيم في عدة أماكن داخل وخارج مدينة الموصل، حيث جاء في نص البيان أن عناصر الكتائب قامت بقنص مسلحين 2 من التنظيم أحدهما تركي الجنسية يدعى رجب شركسي، في منطقة المحلبية قرب الخط الاستراتيجي 25 كيلومترًا جنوب غرب الموصل.

وتابع البيان أن الكتائب قامت أيضًا بقتل أحد مسلحي التنظيم بعد مطاردته قرب مفرق مستنطق الحديدين على طريق موصل قيارة 50 كيلومترًا جنوب مدينة الموصل.

>كما أضاف البيان أن عناصر الكتائب نفذت عملية ثالثة، حيث قامت بقتل مسلحين اثنين في منطقة سايدين حي الوحدة المؤدي إلى مستشفى السلام شرق مدينة الموصل.