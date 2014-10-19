أخبار عاجلة

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية -
تكريم 215 معلمة ومديرة متميزة في احتفالية معلمي المنيا -
تأجيل محاكمة 379 متهمًا بقضية "فض اعتصام النهضة" لجلسة 6 مايو -
بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات -
بالصور-ردود أفعال صادمة من الرجال على #اول_محاولة_تحرش_كان_عمري -
الأخبار - إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين حول سوريا فى بروكسل -
الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

الرئيس اليمني يطالب «بحاح» بسرعة تشكيل الحكومة

Google+ Print
الرئيس اليمني يطالب «بحاح» بسرعة تشكيل الحكومة الرئيس اليمني يطالب «بحاح» بسرعة تشكيل الحكومة

استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الأحد، المكلف بتشكيل الجديدة، خالد محفوظ بحاح، الذي عاد إلى صنعاء في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعد انتهاء عمله كمندوب دائم لليمن لدى الأمم المتحدة.

وأكد الرئيس اليمنى لبحاح ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وفقاً لاتفاق السلم والشراكة الوطنية، وطالبه بالالتقاء بمسؤولي المكونات والأطراف السياسية لاستكمال العمل على تشكيل الحكومة الجديدة بناء على معايير النزاهة والكفاءة والخبرة.
>وشدد هادى على ضرورة اختيار أفضل الكوادر وبما يعزز الشراكة الوطنية، نظرا لأهمية المرحلة التي يمر بها اليمن حاليا وبما يسهم في إحداث نقلة نوعية في الأداء الحكومي بعيدا عن التجاذبات التي تؤثر سلبا على الأداء الحكومي.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير

فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور