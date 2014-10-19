الرئيس اليمني يطالب «بحاح» بسرعة تشكيل الحكومة

استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الأحد، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، خالد محفوظ بحاح، الذي عاد إلى صنعاء في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعد انتهاء عمله كمندوب دائم لليمن لدى الأمم المتحدة.

وأكد الرئيس اليمنى لبحاح ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وفقاً لاتفاق السلم والشراكة الوطنية، وطالبه بالالتقاء بمسؤولي المكونات والأطراف السياسية لاستكمال العمل على تشكيل الحكومة الجديدة بناء على معايير النزاهة والكفاءة والخبرة.

>وشدد هادى على ضرورة اختيار أفضل الكوادر وبما يعزز الشراكة الوطنية، نظرا لأهمية المرحلة التي يمر بها اليمن حاليا وبما يسهم في إحداث نقلة نوعية في الأداء الحكومي بعيدا عن التجاذبات التي تؤثر سلبا على الأداء الحكومي.