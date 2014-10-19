أفضل الطرق لتلميع أثاث الخشب في المنزل

تعرفي في هذا المقال على المواد الطبيعية التي يمكنك من خلالها تلميع الأثاث الخشبي، وبنفس الوقت الحفاظ عليه من العث والتلف ومن ذلك:

> زيت الزيتون و الليمون، تعتبر هذه الطريقة من الطرق الفعالة جدا لإعادة الرونق إلى الأثاث الخشبي, عن طريق خلط نصف كوب من زيت الزيتون و كوب من الليمون, ووضعه في زجاجة رذاذ, مع ضمان خلط المزيج جيدا, للحصول على أفضل النتائج, و بعد ذلك يتم تطبيقه على الخشب مع مسحه بقطعة قطنية نظيفة, في حركة دائرية, و تركه لفترة من الوقت, للحصول على النتيجة النهائية.

> شمع العسل، تحتاجين إلى شمع عسل, مبشور و زيت زيتون, حيث يتم تذويب ما لا يقل عن نصف كوب من العسل وخلطه مع كوب ونصف من زيت الزيتون, وبضع قطرات من الزيت العطري, وبعد ذلك يتم صبه في وعاء, ليسمح له بالتصلب, وبعدها تستخدم قطعة من القماش النظيف والناعم, ليتم تطبيق المادة على الأثاث المطلوب.

> زيت جوز الهند، يمكن استخدام زيت جوز الهند لتلميع الخشب, عن طريق تطبيق معلقة منه مع استخدام قطعة من القماش النظيفة, لفرك الأثاث الخشبي بشكل دائري, و ذلك لضمان قيام زيت جوز الهند باللمعان المطلوب.

> الخل وزيت الزيتون، يخلط كوب ماء مع كوب من الخل, ويوضع في زجاجة رذاذ, و يضاف إليهما معلقة من زيت الزيتون, مع ضرورة رج الخليط جيدا, ومن ثم يتم استخدام قطعة قماش نظيفة, لفرك الأثاث بها, بعد رش المزيج المخلوط عليه, للحصول على البريق المفقود للأثاث