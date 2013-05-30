إهداء كأس بطولة المصالح الحكومية لوكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم

كتب : ميشيل عبدالله منذ 35 دقيقة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن فريق المديرية، الفائز بكأس المصالح الحكومية بالمحافظة في كرة القدم، أهدى كأس البطولة إلى محمود العمريطي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لجهوده في خدمة التعليم والسعي للارتقاء به.

وزار ناصر عبد العزيز الحادقة، المشرف العام على الفريق ونقيب معلمي مركز الفيوم،وكيل الوزارة وتقديم الكأس له كهدية من فريق المديرية، وأعرب العمريطي عن سعادته بفوز فريق المديرية بالكأس، وتفوقه على 15 فريقا ممن شاركوا في دورى المصالح الحكومية، وقرر تكريمهم في احتفال بالمديرية.

وأكد المشرف العام على الفريق أن اللجنة الرياضية بالمديرية قامت بتأسيس الفريق منذ 20 عاما، شارك فيه الكثير من اللاعبين المميزين من أبناء التربية والتعليم، وممن ينتمون لأندية الدرجة الأولى والثانية.

وكان فريق مديرية التربية والتعليم بالفيوم، قد فاز على فريق اتصالات الفيوم بضربات الجزاء الترجيحية، في نهائى المسابقة الرياضية لدوري المصالح الحكومية في كرة القدم، التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة، والتي أقيمت على ملاعب ستاد الفيوم، بمشاركة 15 فريقا يمثلون القطاعات الحكومية بالمحافظة.