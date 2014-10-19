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بلاغ يطالب النائب العام بفتح التحقيق في اتهام نائب رئيس مجلس الدولة بوضع يده على أراضي الجيش

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بلاغ يطالب النائب العام بفتح التحقيق في اتهام نائب رئيس مجلس الدولة بوضع يده على أراضي الجيش بلاغ يطالب النائب العام بفتح التحقيق في اتهام نائب رئيس مجلس الدولة بوضع يده على أراضي الجيش

النائب العام هشام بركات

تقدم عادل حلمي المحامي ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات ، للتحقيق فيما نشرته احد الصحف حول اتهام المستشار مجدي العجاتي ، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ونائب رئيس المجلس ، وضع يده على اراضي ملك للقوات المسلحة وحصوله على احكام قضائية بالتعويض بحسب البلاغ .

واضاف البلاغ الذي حمل رقم 19722 عرائض النائب العام ، ان الخبر الذي نشر في جريدة تدعى “العربية ” قد جاء عنوانه كالأتي : “بالمستندات مجلس الدولة يصدر احكاماً قضائية مجامالة للعجاتي ” ،مطالباً النائب العام بضرورة فتح تحقيق في الواقعة حفاظاً على سمعة القضاء في حال عدم ثبوت صحته .
> كما طالب النائب العام بإستدعاء الصحفي اسلام شعراوي ، لسؤاله للوقوف حول صحة ما نشره للتمكن من إتخاذ الإجرءات القانونية .

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