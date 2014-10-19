بلاغ يطالب النائب العام بفتح التحقيق في اتهام نائب رئيس مجلس الدولة بوضع يده على أراضي الجيش

تقدم عادل حلمي المحامي ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات ، للتحقيق فيما نشرته احد الصحف حول اتهام المستشار مجدي العجاتي ، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ونائب رئيس المجلس ، وضع يده على اراضي ملك للقوات المسلحة وحصوله على احكام قضائية بالتعويض بحسب البلاغ .

واضاف البلاغ الذي حمل رقم 19722 عرائض النائب العام ، ان الخبر الذي نشر في جريدة تدعى “العربية ” قد جاء عنوانه كالأتي : “بالمستندات مجلس الدولة يصدر احكاماً قضائية مجامالة للعجاتي ” ،مطالباً النائب العام بضرورة فتح تحقيق في الواقعة حفاظاً على سمعة القضاء في حال عدم ثبوت صحته .

> كما طالب النائب العام بإستدعاء الصحفي اسلام شعراوي ، لسؤاله للوقوف حول صحة ما نشره للتمكن من إتخاذ الإجرءات القانونية .