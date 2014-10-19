أسماء شهداء ومصابي انفجار مدرعتين بالعريش

كشفت مصادر عسكرية لـ«المصري اليوم»، تفاصيل تفجير مدرعتين لقوات الجيش بالعريش، الأحد، ما أسفر عن استشهاد ضابطين و5 مجندين، وإصابة 6 آخرين من قوات الجيش الثاني الميداني.

وقالت المصادر إن المدرعتين تابعتين للكتيبة 101 بالعريش، وكانتا في مهمة عسكرية جنوب العريش، وأثناء سيرهما على الطريق الدائري بمنطقة السبيل جنوب غرب العريش، انفجرت عبوة ناسفة، تم زرعها في حفرة بوسط الطريق وتغطيتها وتفجيرها عن بعد، ما أدى إلى تدمير إحدى المدرعتين بشكل كامل، وإلحاق أضرار وتلفيات بالمدرعة الثانية.

وأضافت المصادر أنه تم نقل الشهداء والمصابين إلى مستشفى العريش العسكري، تمهيدا لنقلهم إلى المستشفيات العسكرية بالقاهرة في وقت لاحق، فيما مشطت قوات من الجيش والشرطة المنطقة لمطاردة الجناة، وإبطال مفعول أي عبوات أخرى يتم اكتشافها، موضحة أن العبوة الناسفة كانت كبيرة الوزن.

وأشارت المصادر إلى أن الشهداء هم ملازم أول عبدالرحمن شكري، وملازم احتياط أحمد أبوبكر أمين، ومساعد أول عماد عدلي عدلي، والمجندون باهر تقاوي بكاري، ومدحت أبوبكر قاعود، وأحمد محمد أحمد، وربيع على عبدالله، مضيفة أن المصابين هم أيمن أحمد حسن، وأحمد محمد عبدالعليم، وأحمد محمود محمد، وكرم محروس، وعادل فتحي محمود، وإسلام محمد محمود.

وقال العميد هشام درويش، مدير المباحث الجنائية بشمال سيناء، إنه تم تشكيل فريق من المباحث الجنائية، لمعاينة موقع الجريمة والتحقيق في الحادث، مشيرا إلى أن جميع قيادات الأمن انتقلوا إلى موقع الحادث.