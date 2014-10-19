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تطهير 31 مخراً وغرفة عمليات لتلقي الاستفسارات استعداداً لمخاطر السيول بالمنيا

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تطهير 31 مخراً وغرفة عمليات لتلقي الاستفسارات استعداداً لمخاطر السيول بالمنيا تطهير 31 مخراً وغرفة عمليات لتلقي الاستفسارات استعداداً لمخاطر السيول بالمنيا

اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا

أكد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا أنه تم تجهيز وصيانة 31 مخر سيل طبيعي وصناعي لمواجهة أية مخاطر للسيول داخل المحافظة وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الري بالمرور اليومي والمستمر على كافة مخرات السيول لمداومة التطهير لتلك المجاري .

وأعلن المحافظ عن تقسيم المحافظة إلى ثلاثة مراكز إغاثة فرعية ومركز إغاثة رئيسي مقره مدينة المنيا ، وتضم المراكز الفرعية كل من مركز فرعي جنوبي ومقره ملوي ويشمل ملوي وديرمواس ومركز فرعي وسط ومقره المنيا ويشمل المنيا وسمالوط وابوقرقاص إلى جانب مركز فرعي شمالي ومقره بني مزار ويشمل العدوه ومغاغة وبنى مزار ومطاي، وتتكون تلك المراكز الاغاثية من ممثلي الوحدات المحلية والشؤون الصحية ، ،الدفاع المدني،الأمن لتحديد الأماكن التي يتم تشوين المعدات والاحتياجات اللازمة لمواجهة أخطار الأزمة.

شدد المحافظ على سرعة إعداد السيناريوهات الخاصة بكل قطاع وهيئة حكومية والتأكيد على مدى جاهزية المعدات الثقيلة وطلمبات الرفع والكوادر البشرية لمواجهة السيول في أي لحظة ، مع تعبئة كافة هذه الإمكانيات لإدارتها من خلال المحافظة فور حدوث أية طوارئ للسيول ولتحقيق الاكتفاء الذاتي للتعامل مع الحدث وتوظيفها بالشكل الذي يتناسب مع درجة قوتها.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تكليف إدارة المتابعة بالمرور للتأكد من مداومة التطهير للمخرات والوديان وأنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لتلقى اتصالات واستفسارات المواطنين حال تضررهم أو شعورهم بأية مخاطر للسيول

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