أهالى ميت أبو شيخه يعتدون على عاطل سرق هاتف محمول بالمنوفية

قام أهالى قرية ميت ابو شيخة بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية بالتعدي بالضرب على عاطل ، أصيب على أثرها بكسر فى قاع الجمجمة وغيبوبة تامة لقيامه بسرقة هاتف محمول من داخل معرض سجاد بالقرية وتم نقله للمستشفى فى حالة خطيرة.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية اخطارا من رئيس مباحث شبين الكوم يفيد بتمكن كل من أحمد رشدى ” مدير معرض للسجاد ” وفتحى عباس بمساعدة الأهالى قرية ميت ابو شيخة من ضبط “عمرو م ع” -33 سنة- عاطل اثناء قيام بسرقة هاتفين محمول من المعرض خاصتهما.

وأضاف البلاغ أن الأهالى تعدوا عليه بالضرب وأحداثوا إصابته ” كسر بالجمجمة – وغيبوية تامة ” حالتة العامة سيئة ولا يمكن استجوابة “، وتم نقلة الى مستشفى شبين الكوم الجامعى ، وتم تحرير محضر رقم 14379 جنح قسم شبين الكوم لسنة 2014.