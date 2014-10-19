في موقف محرج.. أوباما يستخدم بطاقة زوجته الائتمانية بعد رفض بطاقته بأحد المطاعم

تعرض الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، لموقف محرج عندما رفضت بطاقته الائتمانية في مطعم فاخر تناول فيه العشاء عقب جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الشهر الماضي ، ما دفعه لمحاولة التبرير بأنه منتظم في تسديد فواتيره والاستعانة ببطاقة زوجته لتسديد الفاتورة.

وتطرق أوباما للحادث أمام العاملين بوكالة الحماية المالية في واشنطن، الجمعة، أثناء التوقيع على أمر تنفيذي لتعزيز التدابير الأمنية للبطاقات الائتمانية الحكومية.

وأضاف قائلا: “أعتقد أنني لا استخدمها بما يكفي واعتقدوا بأنه هناك نوعا من الاحتيال.. لحسن الحظ بطاقة ميشيل كانت معها.”

وأضطر الرئيس الأمريكي للدفاع عن موقفه المحرج : “حاولت الشرح للنادلة أنني بحق منتظم في دفع فواتيري.”

ووقعت الحادثة عقب تناول الزوجان الرئاسيان العشاء في مطعم “ستون بارنز” بنيويورك أثناء مشاركة أوباما في فعاليات الجمعية العمومية حسبما ذكر موقع ” سى أن أن “.