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دفاع أحداث روض الفرج يدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى

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دفاع أحداث روض الفرج يدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى دفاع أحداث روض الفرج يدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى

تستمع محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار صلاح رشدى الى مرافعات اعضاء هيئة الدفاع بشأن محاكمة 80 متهمًا، من بينهم المحامى ممدوح إسماعيل”هارب” بقضية أحداث العنف التى شهدتها منطقة روض الفرج عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة .

واستهل محامى المتهم الاول على أحمد حسن مصطفى مرافعته متقدماً بدفع ببطلان إتصال المحكمة بالدعوى وعدم إختصاصها بنظر الدعوى الجنائية الماثلة، نظراً لإنعدام قرار رئيس محكمة إستئناف القاهرة الصادر بتشكيل دوائر الارهاب لنظر القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها فى الباب الاول والثانى من قانون العقوبات.

وواصل عضو الدفاع مرافعته بدفع أخر يقضى ببطلان إجراءات المحكمة لعدم توافر شروط العلانية ، فى الوقت الذى دفع خلاله كذلك ببطلان تحقيقات النيابة العامه لعدم الحيادية وبطلان تحريات الامن الوطنى ، وإنتفاء أركان المساهمة الاصلية والخطاء فى الاسناد.

فى السياق ذاته طالب عضو الدفاع بتعديل القيد والوصف بإستبعاد جريمة القتل والشروع فى قتل عملاً بنص المادة 308 إجراءات جنائية وإختلاف مكان وزمان واقعة قتل المجنى علية وشيوع الاتهام وبطلان أمر الإحالة نظراً لمخالفتة نص المادة 214 إجراءات.

وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين اتهامات القتل العمد والشروع فيه وتكدير السلم والأمن العام والانضمام إلى جماعة إرهابية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة لاشتراكهم فى أحداث العنف بروض الفرج شهر أغسطس من العام الماضى.

 

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