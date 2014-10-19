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بالصور .. توقيع عقود المشروعات البحثية الممولة من جامعة جنوب الوادي

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بالصور .. توقيع عقود المشروعات البحثية الممولة من جامعة جنوب الوادي بالصور .. توقيع عقود المشروعات البحثية الممولة من جامعة جنوب الوادي

توقيع المشروعات البحثية

قام الدكتور عباس محمد منصور رئيس جنوب الوادي بتوقيع عقود المشروعات البحثية الممولة من الجامعة وعددها 11 مقترح بحث علمي مع الأساتذة الفائزين بمشروعات هذه الأبحاث.

وقال الدكتور عباس منصور أن الاهتمام بالبحث العلمي ضرورة يجب أن يهتم به جميع أساتذة الجامعة لأنه يضيف إلى رصيدهم العلمي ، كما أكد على أهمية البحوث المشتركة لأن الاختصاصات تتداخل في النهاية وأن تعاون الجميع يضيف إليهم مشيراً إلى ضرورة مواصلة الجهد من الباحثين الذين فازت أبحاثهم من اجل تحقيق ذلك مرة أخرى وعلى مستوى أكبر.

الجدير بالذكر أن مقترحات الأبحاث الفائزة جاءت في موضوعات متنوعة لأساتذة كليات العلوم والزراعة والطب البيطري والآداب والآثار.

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