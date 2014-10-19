مصرع مندوب مبيعات فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالمنوفية‎

لقى مندوب مبيعات مصرعه فى حادث إنقلاب سيارته على الطريق الزراعى السريع ” القاهرة – الاسكندرية ” أمام قرية ابنهس مركز قويسنا محافظة المنوفية نتيجة إختلال عجلة القيادة بيده وإصطدامه بالحاجز الخرسانى.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية اخطارا من رئيس مباحث قويسنا يفيد باصطدام سيارة ملاكى قيادة “كريم محمد” -29 سنة- مندوب مبيعات ومقيم بمركز دسوق كفر الشيخ بالحاجز الخرسانى على جانب الطريق نتيجة اختلال عجلة القيادة بيده بسبب انفجار الإطار الخلفى الأيسر للسيارة مما أسفر عن وفاته ، وبسؤال مرافقة وليد حسن قرر بمضمون ما جاء.

تم نقل المتوفى الى مستشفى قويسنا المركزى ، وتحرير محضر رقم 29074 جنح مركز قويسنا لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة.