محلب يوجه بسرعة إجراءات إصدار قرارات المنفعة العامة للأراضي والتعويض العادل

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إجتماعا اليوم، لمتابعة إجراءات نزع الملكيات الخاصة المتداخلة في مسار الطرق بالمشروع القومي للطرق، لصالح المنفعة العامة، وذلك بحضور وزراء : التخطيط، الإسكان، المالية، النقل، رئيس هيئة المساحة، ومسئولي الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

وخلال الإجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الإنتهاء من إجراءات إصدار قرارات المنفعة العامة للأراضي المتداخلة في مسار الطرق بالمشروع القومي للطرق، مع التأكيد على ضرورة أن تكون التعويضات عادلة، وسرعة البدء في تنفيذ المشروع بعد شهر، على أكثر تقدير، من إصدار قرار المنفعة العامة.

وشدد محلب على ضرورة أن يكون التواصل مباشر بين الوزراء المعنيين عن المشروع ومسئولي هيئة المساحة، لسرعة الإنتهاء من القرارات المطلوبة، وبدء التنفيذ على أرض الواقع، موجهاً بأن يتم عقد إجتماع لهم بداية الأسبوع المقبل لمتابعة الإنتهاء من القرارات المطلوبة، وإجراءات تحديد قيمة التعويضات، مشيراً إلى أن قرار المنفعة العامة عندما يصل مجلس الوزراء مستوفياً، لن يستغرق إصداره 24 ساعة، فالمشروع القومي للطرق يسهم في تحقيق مخططات التنمية المستهدفة، وبالتالي سيتم تسهيل الإجراءات، وتذليل العقبات المختلفة لتنفيذ المشروع.

أ ش أ