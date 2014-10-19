أخبار عاجلة

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية -
تكريم 215 معلمة ومديرة متميزة في احتفالية معلمي المنيا -
تأجيل محاكمة 379 متهمًا بقضية "فض اعتصام النهضة" لجلسة 6 مايو -
بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات -
بالصور-ردود أفعال صادمة من الرجال على #اول_محاولة_تحرش_كان_عمري -
الأخبار - إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين حول سوريا فى بروكسل -
الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

محلب يوجه بسرعة إجراءات إصدار قرارات المنفعة العامة للأراضي والتعويض العادل

Google+ Print
محلب يوجه بسرعة إجراءات إصدار قرارات المنفعة العامة للأراضي والتعويض العادل محلب يوجه بسرعة إجراءات إصدار قرارات المنفعة العامة للأراضي والتعويض العادل

المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إجتماعا اليوم، لمتابعة إجراءات نزع الملكيات الخاصة المتداخلة في مسار الطرق بالمشروع القومي للطرق، لصالح المنفعة العامة، وذلك بحضور وزراء : التخطيط، الإسكان، المالية، النقل، رئيس هيئة المساحة، ومسئولي الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

وخلال الإجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الإنتهاء من إجراءات إصدار قرارات المنفعة العامة للأراضي المتداخلة في مسار الطرق بالمشروع القومي للطرق، مع التأكيد على ضرورة أن تكون التعويضات عادلة، وسرعة البدء في تنفيذ المشروع بعد شهر، على أكثر تقدير، من إصدار قرار المنفعة العامة.

وشدد محلب على ضرورة أن يكون التواصل مباشر بين الوزراء المعنيين عن المشروع ومسئولي هيئة المساحة، لسرعة الإنتهاء من القرارات المطلوبة، وبدء التنفيذ على أرض الواقع، موجهاً بأن يتم عقد إجتماع لهم بداية الأسبوع المقبل لمتابعة الإنتهاء من القرارات المطلوبة، وإجراءات تحديد قيمة التعويضات، مشيراً إلى أن قرار المنفعة العامة عندما يصل مجلس الوزراء مستوفياً، لن يستغرق إصداره 24 ساعة، فالمشروع القومي للطرق يسهم في تحقيق مخططات التنمية المستهدفة، وبالتالي سيتم تسهيل الإجراءات، وتذليل العقبات المختلفة لتنفيذ المشروع.

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا