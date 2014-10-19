بالفيديو .. اعترافات المتهم بقتل سيدة الأعمال داخل فيلتها في بيانكى

تبلغ قسم شرطة الدخيلة بالعثور على جثة كل من ‏م. م .رزق، صاحبة شركة استيراد وتصدير داخل حمام الفيلا بمنطقة سكنها ببيانكى مصابة بجرح طعني غائر بمنتصف البطن ،ونجل شقيقتها البالغ من العمر 19 سنة داخل حمام الفيلا مصاب بجروح طعنيه بالصدر والبطن والظهر والكوع الأيسر ووجود ‏بعثرة بمحتويات الفيلا وآثار دماء بأرضية حجرة النوم بالطابق الثاني وسكين مطبخ ملوثة بالدماء وآثار ‏عنف بباب خزينه حديديه وسرقة محتويات الفيلا و سرقة السيارة رقم س ج ى 5246 مصر ماركة جيب شيروكى سوداء اللوان

كانت قوات الأمن قد انتقلت لكشف غموض الحادث نظراً لما اتسم به من خطورة إجرامية حيث توصلت التحريات والمعلومات إلى أن مرتكب الواقعة هو المدعو ب.ع البالغ من العمر 24 سنة و مقيم بدائرة قسم قصر النيل – القاهرة ، بقصد السرقة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور في إحدى الأكمنة المُعدة له بمنطقة صفط اللبن – الجيزة و بمواجهته اعترف بقتل المجنى عليها مع سبق الإصرار والترصد بقصد السرقة وأرشد عن السيارة المسروقة وجميع المسروقات والتى تقدر بحوالى عشرة ملايين جنيهاً .

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