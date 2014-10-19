سائق يقتل شقيقه بسبب خلافات على الميراث بالمنوفية

تجرد سائق من مشاعره عندما أنهال ضرب على رأس أخيه بقطعة حديدة لقى على آثرها مصرعه فى الحال ،بسبب خلافات على الميراث ،بمدينة تلا محافظة المنوفية وتم إلقاء القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيقات

تلقى اللواء ممتاز فهمى ، مدير أمن المنوفية اخطارا من رئيس مباحث تلا يفيد بمشاجرة بين كل من جمال غباشى 50 سنة فلاح مصابا بكسر بعظام الجمجمة ، وتوفى فى الحال وتم نقل الجثة الى مستشفى تلا المركزى .

وطرف ثان شقيقة هشام 35 سنة سائق ؛ وبسؤال نورا أحمد حمزة 35 سنة ربة منزل زوجة المجنى عليه قررت انه حال توجهها والمجنى عليه للحقل الكائن خلف المنزل حضر الثانى وحدثت بينهما مشادة كلامية وعلى إثر ذلك تعدى على الاول بالضرب بقطعة من الحديد على رأسه ولقى مصرعه فى الحال لخلافات بينهما على الميراث .

وتمكنت وحدة المباحث من ضبط المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابة الواقعة ،تم تحرير محضر رقم 18655 جنح مركز تلا لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة .