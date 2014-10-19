أخبار عاجلة

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية -
تكريم 215 معلمة ومديرة متميزة في احتفالية معلمي المنيا -
تأجيل محاكمة 379 متهمًا بقضية "فض اعتصام النهضة" لجلسة 6 مايو -
بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات -
بالصور-ردود أفعال صادمة من الرجال على #اول_محاولة_تحرش_كان_عمري -
الأخبار - إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين حول سوريا فى بروكسل -
الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

سائق يقتل شقيقه بسبب خلافات على الميراث بالمنوفية

Google+ Print
سائق يقتل شقيقه بسبب خلافات على الميراث بالمنوفية سائق يقتل شقيقه بسبب خلافات على الميراث بالمنوفية

تجرد سائق من مشاعره عندما أنهال ضرب على رأس أخيه بقطعة حديدة لقى على آثرها مصرعه فى الحال ،بسبب خلافات على الميراث ،بمدينة تلا محافظة المنوفية وتم إلقاء القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيقات 

تلقى اللواء ممتاز فهمى ، مدير أمن المنوفية اخطارا من رئيس مباحث تلا يفيد بمشاجرة بين كل من جمال غباشى 50 سنة فلاح مصابا بكسر بعظام الجمجمة ، وتوفى فى الحال وتم نقل الجثة الى مستشفى تلا المركزى .

وطرف ثان شقيقة هشام 35 سنة سائق ؛ وبسؤال نورا أحمد حمزة 35 سنة ربة منزل زوجة المجنى عليه قررت انه حال توجهها والمجنى عليه للحقل الكائن خلف المنزل حضر الثانى وحدثت بينهما مشادة كلامية وعلى إثر ذلك تعدى على الاول بالضرب بقطعة من الحديد على رأسه ولقى مصرعه فى الحال لخلافات بينهما على الميراث .

 وتمكنت وحدة المباحث من ضبط المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابة الواقعة ،تم تحرير محضر رقم 18655 جنح مركز تلا لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا