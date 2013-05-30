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14 ماكينة غسيل كلوي جديدة لمستشفيات الفيوم

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14 ماكينة غسيل كلوي جديدة لمستشفيات الفيوم 14 ماكينة غسيل كلوي جديدة لمستشفيات الفيوم

كتب : ميشيل عبدالله منذ 28 دقيقة

وافقت وزارة الصحة، على تزويد مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الفيوم بعدد 14 ماكينة غسيل كلوي جديدة، ووحدتين لتنقية المياه، وذلك للبدء في تجهيز وحدة غسيل كلى للأطفال بمستشفى الفيوم العام، وأخرى بمستشفى الحميات، مع إحلال بعض الماكينات القديمة بأخرى جديدة.

وجاء ذلك بناءا على مخطابات من المهندس أحمد علي أحمد، محافظ الفيوم إلى الوزارة، من أجل الارتقاء بالقطاع الصحي وتقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين، وخلال لقاء المحافظ مع الدكتور مدحت شكري، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، لمناقشة خطة المحافظة لتطوير القطاع الصحي ورصد الاحتياجات لتلبيتها، وتذليل كافة العقبات التي قد تعوق العمل، كما حضر الاجتماع الدكتور حسام السقا، مدير عام التأمين الصحي بالفيوم.

وأصدر محافظ الفيوم، توجيهات لوكيل وزارة الصحة بالإسراع بتركيب ماكينات الغسيل الكلوي الجديدة فور وصولها، والمتابعة المستمرة والمرور الميداني على المستشفيات، للتأكد من دخول الماكينات حيز الخدمة، مؤكدا على استمرار المحافظة في دعم قطاع الصحة للارتقاء بمنظومة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

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