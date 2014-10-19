"أراب أدول": عساف يعود للمسرح الذي انطلق منه وأحلام غاضبة

عاد محبوب العرب محمد عساف نجماً على مسرح "آراب أيدول" الذي أطلقه إلى عالم النجومية، فكانت سهرة جميلة أحياها عساف، طرح خلالها عدداً من أغاني ألبومه الجديد، وكان حماس الجمهور نفسه كما في المرة الأولى التي أطل فيها مشتركاً على نفس المسرح، يهتف باسمه ويصفق له.

حافظ عساف على تواضعه المعهود، فألقى التحية على اللجنة، والتقى بلجنة التحكيم في الكواليس الذين رحبوا به، وعبروا عن فخرهم بوجود عساف في هذه الحلقة، وقالت له نانسي عجرم: "وحدت الجميع على حبك".

شكران تخطف الأضواء

خطفت الممثلة السورية شكران مرتجى الأضواء بحضورها لحلقة "اراب أيدول" وجلست إلى جانب أهل حازم شريف من سوريا. وعبرت لـ"سيدتي نت" عن سعادتها بحضور الحلقة مباشرة من الستوديو. واشارت إلى أنها "تشجع المشتركين السوريين والفلسطينيين.

وكشفت شكران أنها من فانز الفنان وائل كفوري وتعشق صوته، وحرصت على إلتقاط صورة معه ومع سائر أعضاء لجنة التحكيم.

وعن سر تواجدها أمس في حفل للفنان زياد الرحباني في مطعم في منطقة الحمرا في بيروت، أكدت أنها تعشق موسيقاه وهو فنان كبير وتحترم فنه كثيراً.

وحرص الكثيرون من الجمهور الحاضر في الستوديو على التقاط الصور التذكارية مع شكران خلال الفواصل الإعلانية، وأيضاً في الباحة الخارجية لحق بها الكثيرون، والكل كان يعبر لها عن إعجابه ومحبته لها، وهي معروفة بحبها للجميع ولا ترفض طلباً لأي أحد.

غضب أحلام

قبل نهاية الحلقة التي خرج منها المشترك المصري مؤمن خليل، وعند اختيار لجنة التحكيم لكارت الفرصة الذهبية، رفض وائل كفوري وكذلك حس الشافعي منحه الفرصة الذهبية، وعندما أنهت مقدمة البرنامج أنابيلا هلال الحلقة دون الاستماع إلى رأي أحلام أغضبها هذا الأمر، وهرعت مسرعة إلى الكواليس، رغم محاولة كل من نانسي وحسن لفت انتباه أنابيلا إلى هذا الأمر. وعلم "سيدتي نت" أن أحلام انزعجت من هذا الأمر، ولكن سرعان ما حلت المشكلة ولم تتطور.

خروج مؤمن

لم يشكل خروج مؤمن من البرنامج اعتراضاً على مواقع التاصل الإجتماعي، رغم إقرار الجميع بجمال صوته وخفة دمه، وكان مؤمن قبل خروجه ووقوفه في منطقة الخطر توجه للجاليسن بالقول: "ادعوا لي"، وكان لا يريد أن ينتهي مشواره بهذه السرعة، ولكن هذه هي قواعد البرنامج في النهاية يجب أن يحمل اللقب شخص واحد فقط.

ولوحظ حزن مواطنته إيناس على خروجه وباقي زملائه، فالمعروف عن مؤمن أنه طيب القلب والجميع يحبه، وهو يملك إحساساً مرهفاً يميزه عن الكثيرين.

سهر توجه قبلة لشكران

وجهت المشتركة السورية سهر قبلة للممثلة السورية شكران خلال وجودها على المسرح، وكانت شكران تقف للمشتركين السوريين والفلسطينيين وتشجعهم من كل قلبها.

أداء سلبي لأغنية جوليا

أغنية "أنا بتنفس حرية"الوطنية للفنانة جوليا بطرس كانت حاضرة بأصوات كل من إيناس وسهر ومنال. ولكن رأى البعض أن الصبايا أخفقن في أدائها رغم عزف ميشال فاضل الرائع، وانهالت التعليقات السلبية على أدائهنّ كون ولا واحدة منهنّ استطاعت أن توصل الأغنية بالشكل المطلوب وهذا ما رآه رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر أن الفنان صابر الرباعي سيكون ضيف حلقة النتائج السبت المقبل.

كواليس:

عطل تقني في الصوت خلال أداء عساف لإحدى أغنياته.

أحلام لم تلتقط صوراً كثيرة لها خلال الحلقة.

صغار وكبار يسعون للحصول على صورة من نانسي عجرم.

حاول الكثيرون التقاط صوراً مع وائل لكن وائل لا يهدأ في مكانه خلال الفواصل الإعلانية.