ألمع نجوم هوليوود أغرموا وتزوّجوا بأشخاص عاديين

يعتقد بعض النجوم أنّ من الأفضل أن يرتبطوا بأشخاص مشهورين، لهم اسم لامع في المجال الفني، بغضّ النظر عن الأمور الأخرى التي يُبنى عليها الزواج الناجح.

لكن هذه القاعدة ليست عامة، فهنا بعض النجوم والنجمات الذين ارتبطوا وأغرموا وتزوجوا أشخاصاً عاديين:

المغني والممثل Kevin jonas: تزوّج حبيبته Danielle Jonas سنة 2009، بعد أن التقيا في الـ 2007 في جزر البهاماس للمرة الأولى. في شباط من العام الحالي، استقبل الثنائي طفلتهما الأولى Alena Rose.

الممثل العالمي Matt damon: خلال تصوير فيلمه Stuck On You، في سنة 2003 في ميامي، التقى Luciana Barroso التي تعمل في أحد البارات، وتزوجها بعد عامين، وله منها الآن 4 أطفال Alexiaو Isabella وStellaوGia .

الممثل الأمريكي Tobey Maguire: أثناء تصوير فيلم Seabiscuit، سنة 2003، التقى Jennifer Meyer ووقع في غرامها. وبعد علاقة 3 سنوات، أعلنا خطوبتهما، ثمّ تزوّجا في الـ2007، وهما الآن والدان لـ Ruby و Otis.

المنتج والمخرج والممثل Jeff Richmond: رأى حبيبته Tina Fey للمرة الأولى خلال عمله في المسرح الارتجالي في سنة 1994. وبعد علاقة حبّ قويّة، استمرّت 7 أعوام، عرض Jeff الزواج على Tina في الـ2001.

نجمة الغناء الأمريكية Kelly Clarkson: التقت حبيبها Brandon Blackstock سنة 2012، خلال البطولة السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم. وفي نهاية السنة، تزوّجا وأقاما حفل زفاف، ولديهما الآن طفلة واحدة، ولدت منذ 4 أشهر وتدعى River Rose.

الممثلة Anne Hathaway: تعرّفت إلى مصمّم المجوهرات Adam Shulman من خلال أصدقاء مشتركين. وبعد أن اكتشفت Hathaway أنه غير متزوّج، استطاعت السيطرة على قلبه ومشاعره، إلى أن طلبها للزواج عام 2012.

نجوم تزوجوا من الشخص نفسه مرتين.. فما كان مصيرهم؟

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