أخبار عاجلة

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية -
تكريم 215 معلمة ومديرة متميزة في احتفالية معلمي المنيا -
تأجيل محاكمة 379 متهمًا بقضية "فض اعتصام النهضة" لجلسة 6 مايو -
بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات -
بالصور-ردود أفعال صادمة من الرجال على #اول_محاولة_تحرش_كان_عمري -
الأخبار - إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين حول سوريا فى بروكسل -
الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محمد صبحي سفيراً للنوايا الحسنة لصندوق مكافحة الإدمان

Google+ Print
محمد صبحي سفيراً للنوايا الحسنة لصندوق مكافحة الإدمان محمد صبحي سفيراً للنوايا الحسنة لصندوق مكافحة الإدمان

الفنان محمد صبحي

وافق الفنان محمد صبحي على طلب وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي بشأن تعيينه سفيرا للنوايا الحسنة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي عقده صندوق علاج الإدمان اليوم بشأن المعالجة الدرامية لقضية التدخين وتعاطي وإدمان المخدرات في القنوات التلفزيونية المصرية خلال رمضان 2014، بحضور عدد من الفنانين والإعلاميين والرياضيين وممثلي الوزارات.

ووافق صبحي على طلب الوزيرة، وأعرب عن سعادته بذلك، رغم أنه رفض هذا المنصب الذي عرضته عليه عدة منظمات دولية لأنه يرى أن خدمة بلده لا تحتاج إلى منصب.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا