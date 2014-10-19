محمد صبحي سفيراً للنوايا الحسنة لصندوق مكافحة الإدمان

وافق الفنان محمد صبحي على طلب وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي بشأن تعيينه سفيرا للنوايا الحسنة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي عقده صندوق علاج الإدمان اليوم بشأن المعالجة الدرامية لقضية التدخين وتعاطي وإدمان المخدرات في القنوات التلفزيونية المصرية خلال رمضان 2014، بحضور عدد من الفنانين والإعلاميين والرياضيين وممثلي الوزارات.

ووافق صبحي على طلب الوزيرة، وأعرب عن سعادته بذلك، رغم أنه رفض هذا المنصب الذي عرضته عليه عدة منظمات دولية لأنه يرى أن خدمة بلده لا تحتاج إلى منصب.

أ ش أ