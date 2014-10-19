تبادل إطلاق نار بين قوات حرس حدود الكوريتين

قال مسئولون في كوريا الجنوبية اليوم الأحد إن تبادلا لإطلاق نار وقع بين قوات حرس الحدود الكوريتين على إمتداد الحدود بين البلدين، لتعتبر تلك هي الحادثة الثانية من نوعها في أقل من 10 أيام.

وأفاد البيان الصادر عن هيئة الأركان المشتركة بجيش كوريا الجنوبية حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية “أن تبادلا لإطلاق النار وقع بعد أن اقترب 10 جنود من كوريا الشمالية من الخط العسكري الواقع داخل المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين شطري شبه الجزيرة الكورية”.

وأوضح مسئولون في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن إطلاق النار استمر طيلة ما يقرب من 10 دقائق، وعاد الجنود الشماليون إلى أراضيهم بعد الحادث، ولم ترد بعد أي تقارير عن سقوط ضحايا.

يذكر أن حادثا مماثلا وقع في 10 من أكتوبر الجاري، بعد أن قام ناشطون من كوريا الجنوبية بإطلاق بالونات تطير بالغاز تحمل شعارات مناهضة لبيونج يانج، ولم ترد تقارير أيضا عن سقوط ضحايا جراء ذلك الحادث أيضا.

أ ش أ