أخبار عاجلة

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية -
تكريم 215 معلمة ومديرة متميزة في احتفالية معلمي المنيا -
تأجيل محاكمة 379 متهمًا بقضية "فض اعتصام النهضة" لجلسة 6 مايو -
بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات -
بالصور-ردود أفعال صادمة من الرجال على #اول_محاولة_تحرش_كان_عمري -
الأخبار - إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين حول سوريا فى بروكسل -
الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تبادل إطلاق نار بين قوات حرس حدود الكوريتين

Google+ Print
تبادل إطلاق نار بين قوات حرس حدود الكوريتين تبادل إطلاق نار بين قوات حرس حدود الكوريتين

ارشيفية

قال مسئولون في كوريا الجنوبية اليوم الأحد إن تبادلا لإطلاق نار وقع بين قوات حرس الحدود الكوريتين على إمتداد الحدود بين البلدين، لتعتبر تلك هي الحادثة الثانية من نوعها في أقل من 10 أيام.

وأفاد البيان الصادر عن هيئة الأركان المشتركة بجيش كوريا الجنوبية حسبما ذكرت (إيه بي سي نيوز) الأمريكية “أن تبادلا لإطلاق النار وقع بعد أن اقترب 10 جنود من كوريا الشمالية من الخط العسكري الواقع داخل المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين شطري شبه الجزيرة الكورية”.

وأوضح مسئولون في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن إطلاق النار استمر طيلة ما يقرب من 10 دقائق، وعاد الجنود الشماليون إلى أراضيهم بعد الحادث، ولم ترد بعد أي تقارير عن سقوط ضحايا.

يذكر أن حادثا مماثلا وقع في 10 من أكتوبر الجاري، بعد أن قام ناشطون من كوريا الجنوبية بإطلاق بالونات تطير بالغاز تحمل شعارات مناهضة لبيونج يانج، ولم ترد تقارير أيضا عن سقوط ضحايا جراء ذلك الحادث أيضا.

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل