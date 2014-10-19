أخبار عاجلة

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية -
تكريم 215 معلمة ومديرة متميزة في احتفالية معلمي المنيا -
تأجيل محاكمة 379 متهمًا بقضية "فض اعتصام النهضة" لجلسة 6 مايو -
بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات -
بالصور-ردود أفعال صادمة من الرجال على #اول_محاولة_تحرش_كان_عمري -
الأخبار - إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين حول سوريا فى بروكسل -
الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

استئناف التحقيق مع الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي لاتهامه بالتأثيرعلى الرأي العام في رفح الثانية

Google+ Print
استئناف التحقيق مع الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي لاتهامه بالتأثيرعلى الرأي العام في رفح الثانية استئناف التحقيق مع الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي لاتهامه بالتأثيرعلى الرأي العام في رفح الثانية

عبدالرحيم علي

استأنف منذ قليل مكتب النائب العام المستشار هشام بركات، التحقيق مع الكاتب الصحفي عبد الرحيم على، وذلك لاتهامه بالتأثير على الرأى العام في قضية مذبحة رفح الثانية المتهم فيها الإرهابي عادل حبارة.

وكانت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فهمي، والتي تنظر قضية مذبحة رفح الثانية المتهم فيها عادل حبارة وآخرين، أمرت بإحالة الإعلاميين وائل الإبراشي، وعبد الرحيم على للنيابة العامة للتحقيق.

وحُركت المحكمة دعوى جنائية ضد المذكورين لقيامهما بالتأثير على إجراءات نظر الدعوى، حيث قام عبد الرحيم على بإذاعة تسجيلات صوتية للمتهم عادل حبارة في برنامجه “الصندوق الأسود” في الحلقة المذاعة بتاريخ 10 مارس على قناة “القاهرة والناس”.

في الوقت الذي قام فيه الإبراشي في حلقة برنامجه “العاشرة مساء”، المذاع في 21 سبتمبر الماضي، باستضافة الشاهد الخامس ومناقشته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة

بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي