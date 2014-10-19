استئناف التحقيق مع الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي لاتهامه بالتأثيرعلى الرأي العام في رفح الثانية

استأنف منذ قليل مكتب النائب العام المستشار هشام بركات، التحقيق مع الكاتب الصحفي عبد الرحيم على، وذلك لاتهامه بالتأثير على الرأى العام في قضية مذبحة رفح الثانية المتهم فيها الإرهابي عادل حبارة.

وكانت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والتي تنظر قضية مذبحة رفح الثانية المتهم فيها عادل حبارة وآخرين، أمرت بإحالة الإعلاميين وائل الإبراشي، وعبد الرحيم على للنيابة العامة للتحقيق.

وحُركت المحكمة دعوى جنائية ضد المذكورين لقيامهما بالتأثير على إجراءات نظر الدعوى، حيث قام عبد الرحيم على بإذاعة تسجيلات صوتية للمتهم عادل حبارة في برنامجه “الصندوق الأسود” في الحلقة المذاعة بتاريخ 10 مارس على قناة “القاهرة والناس”.

في الوقت الذي قام فيه الإبراشي في حلقة برنامجه “العاشرة مساء”، المذاع في 21 سبتمبر الماضي، باستضافة الشاهد الخامس ومناقشته.