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إحالة موظف بالمعهد الفرنسي للجنح بتهمة التلاعب بالفواتير

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إحالة موظف بالمعهد الفرنسي للجنح بتهمة التلاعب بالفواتير إحالة موظف بالمعهد الفرنسي للجنح بتهمة التلاعب بالفواتير

أمر المستشار جلال البيه وكيل أول نيابة حدائق القبة بإحالة موظف بالمعهد الفرنسي للآثار لمحكمة الجنح لاتهامه بالتلاعب فى فواتير مشتريات خاصة بالمعهد .
> يذكر ان النيابة استلمت فواتير المشتريات المتلاعب بها الخاصة بالمعهد الفرنسي للآثار ،وكان الممثل القانونى للمعهد الفرنسى قد تقدم ببلاغ للنيابة ضد أحد موظفى المعهد، يتهمه بالتلاعب فى إيصالات مشتريات بعض الطلبات الخاصة بالمعهد الفرنسى للآثار، عن طريق كتابة للسلع والطلبات زيادة عن ثمنها الحقيقى .

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