أخبار عاجلة

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية -
تكريم 215 معلمة ومديرة متميزة في احتفالية معلمي المنيا -
تأجيل محاكمة 379 متهمًا بقضية "فض اعتصام النهضة" لجلسة 6 مايو -
بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات -
بالصور-ردود أفعال صادمة من الرجال على #اول_محاولة_تحرش_كان_عمري -
الأخبار - إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين حول سوريا فى بروكسل -
الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وزارة السياحة تطلق مشروع إحياء رحلة العائلة المقدسة الثلاثاء المقبل

Google+ Print
وزارة السياحة تطلق مشروع إحياء رحلة العائلة المقدسة الثلاثاء المقبل وزارة السياحة تطلق مشروع إحياء رحلة العائلة المقدسة الثلاثاء المقبل

تحتفل وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة مساء الثلاثاء المقبل بإطلاق مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة والاعلان عن برامج سياحية خاصة بالمسار بحضور وزير السياحة هشام زعزوع ، والبابا تاوضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وذلك بالمتحف القبطي بمصر القديمة .
> ومن جانبه قال وزير السياحة هشام زعزوع أن الوزارة قامت بتصميم منتج رحلة العائلة المقدسة وهو المشروع الذى من المتوقع أن يجذب إليه شريحة كبيرة من السائحين المهتمين بنمط السياحة الدينية والروحية وسوف يؤدى هذا المشروع إلى تنمية حوالى 25 مجتمع محلى على مسار الرحلة على رأسها المجتمعات الأقل حظا فى صعيد مثل تلك المناطق الموجودة فى محافظتى المنيا وأسيوط .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فضيحة لوزير السياحة المصرى تحرج الدولة

فضيحة لوزير السياحة المصرى تحرج الدولة

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية

الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر

الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر

ميدو: أتمنى ضم متعب وأستطيع تأهيله لمنتخب مصر

ميدو: أتمنى ضم متعب وأستطيع تأهيله لمنتخب مصر