وزارة السياحة تطلق مشروع إحياء رحلة العائلة المقدسة الثلاثاء المقبل

تحتفل وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة مساء الثلاثاء المقبل بإطلاق مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة والاعلان عن برامج سياحية خاصة بالمسار بحضور وزير السياحة هشام زعزوع ، والبابا تاوضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وذلك بالمتحف القبطي بمصر القديمة .

> ومن جانبه قال وزير السياحة هشام زعزوع أن الوزارة قامت بتصميم منتج رحلة العائلة المقدسة وهو المشروع الذى من المتوقع أن يجذب إليه شريحة كبيرة من السائحين المهتمين بنمط السياحة الدينية والروحية وسوف يؤدى هذا المشروع إلى تنمية حوالى 25 مجتمع محلى على مسار الرحلة على رأسها المجتمعات الأقل حظا فى صعيد مصر مثل تلك المناطق الموجودة فى محافظتى المنيا وأسيوط .