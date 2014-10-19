الإسكان وآرابتك الإماراتية تتفقان على بدء المرحلة الأولى لـ”المليون وحدة” قبل نهاية العام الحالى

اتفقت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة آرابتك القابضة الإماراتية على حصول الثانية على أراض مرفقة ، مقابل وحدات سكنية عينية ومبانى خدمات عامة ، لهيئة المجتمعات العمرانية ، لبدء تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية ، على أن تقوم الشركة بتأسيس مجموعة من الشركات تتولى إبرام العقود لحين بدء تنفيذ المرحلة الأولى، بعدد 120 ألف وحدة سكنية، فى 3 مدن جديدة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن المشروع سيفتح أبوابا لجميع المستثمرين لتنفيذ مشروعات مماثلة فى إطار إجراءات ستضعها الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية لهم ، بما يؤدى إلى توفير الكثير من العرض ، وبالتالى يساهم ذلك فى خفض أسعار الوحدات السكنية فى مصر.

وقال المهندس خالد عباس مساعد وزير اﻹسكان للشئون الفنية ، عقب الاجتماع مع مسئولى الشركة الإماراتية إنه تم التوصل إلى الاتفاق على النقاط التي ستعتبر أساس بدء تنفيذ المرحلة الأولى ، لعدد 120 ألف وحدة سكنية ، وما تتطلبه من خدمات في 3 مدن جديدة ، هي العبور وبدر والمنيا الجديدة.

وأضاف عباس أن الشركة لن تبيع أراض فضاء وإنما وحدات سكنية ، على أن تقوم بتسليم هيئة المجتمعات العمرانية مباني الخدمات العامة، وتتولى الهيئة نقل ملكيتها للجهات المعنية ، وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة دائمة من الهيئة والشركة ، لمتابعة تنفيذ المشروع وفقاً للبرنامج الزمني واقتراح الحلول ﻷي عقبات تعترض تنفيذ المشروع.

وأشار المهندس أمين عبدالمنعم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات ، إلى أن الهيئة ستكون مسئولة عن تدبير مساحات اﻷراضي المطلوبة لتنفيذ مراحل المشروع مقابل حصة عينية تحصل عليها الهيئة عبارة عن وحدات سكنية ومباني خدمات عامة.

وأوضح المهندس كمال فهمي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن ، أن الهيئة مسئولة عن توصيل المرافق الدائمة الرئيسية إلى حدود الأرض ، وأعلن أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل فنية مشتركة من الهيئة والشركة ، تتولى دراسة احتياجات المشروع من حيث المرافق السيادية والرئيسية ، وكذلك الاحتياجات من الخدمات العامة بكل مرحلة.

ولفت الدكتور مازن حسن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشؤون المالية واﻹدارية ، إلى أن عقود المشروع ستبرم مع الشركة طبقا ﻷحكام القانون 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة.

وأكد مسئولو شركة “أرابتك القابضة” أن الشركة في المراحل الأخيرة من الاتفاق مع وزارة الإسكان ، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية على الصيغة النهائية للبدء فى تنفيذ المشروع.

وقال خادم القبيسي رئيس مجلس إدارة “آرابتك القابضة”، إن الشركة أجرت سلسلة مفاوضات واجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية ، مؤكداً أن الشركة تبذل أقصى الجهود الممكنة ، وبالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية ، للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح مسئولو الشركة الإماراتية أن المرحلة الأولى تتكون من 120 ألف شقة سكنية موزعة على 3 مدن ، هي العبور وبدر والمنيا الجديدة ، وستكون مدناً متكاملة ، تضم الخدمات والمرافق العامة من مدارس ومستشفيات ودور عبادة، إلى جانب الشقق.

وأكد الجانبان عقب الاجتماع ، أنهما أحرزا تقدماً ملموساً وإيجابياً فيما يخص الجوانب الأساسية من الاتفاق النهائي للبدء في تنفيذ المشروع ، ويعكفان على إنجاز العقود النهائية ، مشددين على حرصهما الشديد على المضي قدماً في المشروع ، فى ظل تأثيره اﻹيجابي على علاقة اﻷخوة القائمة بين مصر واﻹمارات، وأبعاده الاجتماعية المهمة.

أ ش أ