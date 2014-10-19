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المنوفية تستعد لتشييع جثمان شهيد القوات المسلحة بالعريش

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المنوفية تستعد لتشييع جثمان شهيد القوات المسلحة بالعريش المنوفية تستعد لتشييع جثمان شهيد القوات المسلحة بالعريش

أرشيفية

تستعد مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية لاستقبال جثمان ضحية القوات المسلحة العريف إسلام أيمن عطية -19 سنة- والذى لقى مصرعه ، أمس السبت ، اثر انهيار أحد الأنفاق الجاري هدمها بالعريش بمنطقة صلاح الدين الحدودية المواجهة لقطاع غزة .

أتشحت المدينة بالسواد لاستقبال ابن المدينة لتشييع جثمانه من مسجد سيدلى شبل لدفنه بمقابر الاسرة بمدينة الشهداء .

يذكر أن الفقيد ينتمى إلى أسرة متوسطة الحال لوالدين يعملان بالرى ، ولديه 3 أشقاء هو أكبرهم متطوع بالقوات المسلحة منذ 3 سنوات عقب حصوله على شهادة الإعدادية .

سادت حالة من البكاء والصراخ بين أهالى القتيل الذين ينتظرون الجثمان لدفنه بمقابر الاسرة عقب توجه والده وأقاربه لاستلام الجثمان من القاهرة .

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