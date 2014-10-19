المنوفية تستعد لتشييع جثمان شهيد القوات المسلحة بالعريش

تستعد مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية لاستقبال جثمان ضحية القوات المسلحة العريف إسلام أيمن عطية -19 سنة- والذى لقى مصرعه ، أمس السبت ، اثر انهيار أحد الأنفاق الجاري هدمها بالعريش بمنطقة صلاح الدين الحدودية المواجهة لقطاع غزة .

أتشحت المدينة بالسواد لاستقبال ابن المدينة لتشييع جثمانه من مسجد سيدلى شبل لدفنه بمقابر الاسرة بمدينة الشهداء .

يذكر أن الفقيد ينتمى إلى أسرة متوسطة الحال لوالدين يعملان بالرى ، ولديه 3 أشقاء هو أكبرهم متطوع بالقوات المسلحة منذ 3 سنوات عقب حصوله على شهادة الإعدادية .

سادت حالة من البكاء والصراخ بين أهالى القتيل الذين ينتظرون الجثمان لدفنه بمقابر الاسرة عقب توجه والده وأقاربه لاستلام الجثمان من القاهرة .