كلب لا يتحمل لمسات البشر

لا يتحمل الكلب “أدم” أن يلمسه إنسان، إذ يتسبب ذلك في تهيج شديد لجلده، وهي حالة مرضية نادرة أثارت حيرة الأطباء البيطريين في ولاية إنديانا الأميركية.

وسلطت وسائل إعلام أميركية الضوء على حالة الكلب المنتمي لسلالة “لابرادور”، ويعاني حساسية شديدة من جلد وشعر البشر.

وأودع الكلب إحدى المراكز المتخصصة بالعناية بالحيوانات في المدينة بسبب تعرضه لمشاكل صحية، ومع تعافيه ظهرت مشكلة تهيج الجلد والتي لم يعرف البيطريون سببا لها، بحسب وكالة “يو بي آي”.

وأجرى المركز فحوصا دقيقة للدم حسبما ذكرت صحفية “سكاى” الإلكترونية للتعرف على سبب المشكلة، واندهشوا لدى معرفتهم أنها حساسية من شعر الإنسان وما يمكن أن يحمله جلده من قشرة أو مواد أخرى.

ويعمل حاليا مركز الرعاية “لكي دوغ رتريت” على جمع التبرعات لعلاج هذه الحالة الفريدة من نوعها، خصوصا أن البيطريين يعتقدون بإمكانية علاج هذه الحالة.