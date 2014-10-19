أخبار عاجلة

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية -
تكريم 215 معلمة ومديرة متميزة في احتفالية معلمي المنيا -
تأجيل محاكمة 379 متهمًا بقضية "فض اعتصام النهضة" لجلسة 6 مايو -
بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات -
بالصور-ردود أفعال صادمة من الرجال على #اول_محاولة_تحرش_كان_عمري -
الأخبار - إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين حول سوريا فى بروكسل -
الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

دينا الصيحي تُقدم أوراق اعتمادها سفيرة غير مقيمة لمصر لدى السلفادور

Google+ Print
دينا الصيحي تُقدم أوراق اعتمادها سفيرة غير مقيمة لمصر لدى السلفادور دينا الصيحي تُقدم أوراق اعتمادها سفيرة غير مقيمة لمصر لدى السلفادور

قدمت دينا فاروق الصيحى أوراق اعتمادها للرئيس “سلفادور سانشيز سيرين” كسفيرة غير مقيمة لمصر لدى السلفادور، وخلال المراسم أشاد الرئيس سيرين بالجهود المصرية لوقف الحرب فى غزة والتوصل إلى المصالحة بين الفلسطينيين من جهة وبدء التفاوض بينهم وبين الإسرائيليين من جهة أخرى. كما هنأ على النجاح الكبير لمؤتمر اعادة اعمار غزة الذى استضافته القاهرة والذى أكد على الدور الرائد لمصر فى محيطها الإقليمى مشيراً إلى دعم السلفادور للجهود المصرية لإحلال السلام فى المنطقة.

كما التقت السفيرة دينا الصيحى أيضاً بوزير خارجية السلفادور السيد :هوجو مارتينز”، حيث أكدا على أهمية دعم العلاقات التجارية والإقتصادية والثقافية بين البلدين، واعرب الوزير عن تطلعه لزيارة مصر فى الربع الأول من العام المقبل بالتوازى مع عقد المشاورات السياسية بين وزارتى الخارجية فى البلدين ، كما أشار إلى تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع مصر فى مجالات الزراعة والسياحة والتعليم وهى المجالات التى تكتسب مصر فيها خبرات كبيرة يمكن للسلفادور الإستفادة منها .

من ناحية أخرى، التقت الصيحى مع رئيس غرفة التجارة والصناعة ومدير عام اتحاد الغرف السلفادورية وعدد من رجال الأعمال السلفادوريين من أصول عربية لبحث زيادة معدلات التبادل التجارى مع مصر وطرحت مع المسئولين ورجال الأعمال فرص الإستيراد من مصر خاصة المنتجات التى يمكن أن تتمتع بتنافسية كبيرة فى السوق السلفادورى مثل الأدوية والمنتجات الغذائية والملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية والسيراميك والمنتجات الزراعية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فضيحة لوزير السياحة المصرى تحرج الدولة

فضيحة لوزير السياحة المصرى تحرج الدولة

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية

الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر

الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر

ميدو: أتمنى ضم متعب وأستطيع تأهيله لمنتخب مصر

ميدو: أتمنى ضم متعب وأستطيع تأهيله لمنتخب مصر