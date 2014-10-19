دينا الصيحي تُقدم أوراق اعتمادها سفيرة غير مقيمة لمصر لدى السلفادور

قدمت دينا فاروق الصيحى أوراق اعتمادها للرئيس “سلفادور سانشيز سيرين” كسفيرة غير مقيمة لمصر لدى السلفادور، وخلال المراسم أشاد الرئيس سيرين بالجهود المصرية لوقف الحرب فى غزة والتوصل إلى المصالحة بين الفلسطينيين من جهة وبدء التفاوض بينهم وبين الإسرائيليين من جهة أخرى. كما هنأ مصر على النجاح الكبير لمؤتمر اعادة اعمار غزة الذى استضافته القاهرة والذى أكد على الدور الرائد لمصر فى محيطها الإقليمى مشيراً إلى دعم السلفادور للجهود المصرية لإحلال السلام فى المنطقة.

كما التقت السفيرة دينا الصيحى أيضاً بوزير خارجية السلفادور السيد :هوجو مارتينز”، حيث أكدا على أهمية دعم العلاقات التجارية والإقتصادية والثقافية بين البلدين، واعرب الوزير عن تطلعه لزيارة مصر فى الربع الأول من العام المقبل بالتوازى مع عقد المشاورات السياسية بين وزارتى الخارجية فى البلدين ، كما أشار إلى تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع مصر فى مجالات الزراعة والسياحة والتعليم وهى المجالات التى تكتسب مصر فيها خبرات كبيرة يمكن للسلفادور الإستفادة منها .

من ناحية أخرى، التقت الصيحى مع رئيس غرفة التجارة والصناعة ومدير عام اتحاد الغرف السلفادورية وعدد من رجال الأعمال السلفادوريين من أصول عربية لبحث زيادة معدلات التبادل التجارى مع مصر وطرحت مع المسئولين ورجال الأعمال فرص الإستيراد من مصر خاصة المنتجات التى يمكن أن تتمتع بتنافسية كبيرة فى السوق السلفادورى مثل الأدوية والمنتجات الغذائية والملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية والسيراميك والمنتجات الزراعية .