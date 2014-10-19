ضبط 15 قطعة سلاح و2600 قرص مخدر داخل منزل عاطل بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط 15 قطعة سلاح و 2600 قرص مخدر بحوزة عاطل أثناء مداهمة منزلة بقرية الكرنك بمركز أبوتشت.

تلقى اللواء حسن السوهاجى، مدير أمن قنا، إخطارا بضبط عدد كبير من الأسلحة بمركز أبوتشت كشفت التحريات قيام قوة أمنية بمباحث أبوتشت بمداهمة منزل ” عبدالررؤف . أ. م ” -39 سنة- عاطل ومقيم بقرية الكرنك ، عثر بداخله على 2 بندقية آلية، و7 فرد روسي، و 5 فرد خرطوش، ومسدس ساقية، و230 طلقة خرطوش، و 73 طلقة اليه، و2600 قرص مخدر.

تم التحفظ على المضبوطات ، وضبط المتهم ، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.