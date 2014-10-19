السيسي: علاقتنا مع السودان متميزة.. والبشير: اتفاقنا لا تهزه ريح

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، على أهمية دور الإعلام في دعم العلاقات الثنائية بين مصر والسودان، قائلا: «العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى متميز»، محذرًا من تأثير الإعلام على قوة هذه العلاقات عبر ما يكتبه.

وأضاف السيسي، في بيان صحفي مشترك مع نظيره السوداني عمر البشير، بقصر القبة، الأحد، أن مسؤولية تطوير العلاقات بين القاهرة والخرطوم «لا تقتصر على المستوى السياسي والحكومات بين الدول، ولابد من الحرص على كل ما يقال في الإعلام بين الدول».

من جانبه، قال الرئيس السوداني، عمر البشير: «الناس كانت على دين ملوكها، أما اليوم فهي على دين إعلامها»، مشيرًا إلى «دور الإعلام في تحقيق البناء أو الصدام بين الدول».

وأضاف البشير أن «ما اتفقنا عليه مع السيسي لا يمكن أن تؤثر فيه أجهزة الإعلام لأنه بناء متين لا تهزه ريح»، مشيرًا إلى أن «الإعلام يترك رواسب في نفوس المواطنين، لكننا كأجهزة دولة اتفقنا على إزالة كل العوائق التي تمنع التواصل بين البلدين».