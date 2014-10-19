«إخوان الأزهر»: «عوض عاد ليُشعل الجامعة»

ألقى أفراد شركة «فالكون» المتواجدون على البوابة الرئيسية لجامعة الأزهر، الأحد، القبض على أحد الطلاب أثناء محاولته الدخول إلى حرم الجامعة حاملا البطاقة الشخصية لشقيقه، وتم تسليمه لقوات الشرطة والتحفظ عليه.

من ناحية أخرى، أشاد عاصم الشافعي، المتحدث الإعلامي باسم «طلاب ضد الانقلاب» بالجامعة، بمستوى وحجم تظاهرات الأحد، قائلا: «لقد عاد عوض ليشعل الجامعة هتافا، في فاعليات طلاب وطالبات الأزهر».

وأضاف الشافعي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «تظاهرنا لرفضنا التدخل الأمني، واحتلال الداخلية للجامعة، وغاضبون من مهزلة تأخر تسكين المدينة الجامعية، واحتمالية غلقها، وللتنديد باعتقال زملائهم كل ليلة والتنكيل بهم»، حسب قوله.

ووصلت 3 مدرعات تابعة للشرطة إلى الحرم الجامعي للأزهر، لفض تظاهرات الطلاب أمام بوابة طب بنين وكلية علوم بنين، المطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين، مرددين هتافات مسيئة للشرطة والجيش.