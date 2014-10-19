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رئيس الوزراء العراقي يزور طهران الإثنين

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رئيس الوزراء العراقي يزور طهران الإثنين رئيس الوزراء العراقي يزور طهران الإثنين

يبدأ رئيس العراقية، حيدر العبادي، الإثنين زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هي الأولى من نوعها منذ تسلمه المنصب قبل شهرين.

وذكرت صحيفة «الصباح» الحكومية الأحد أن العبادي يرافقه وفد وزاري اقتصادي رفيع المستوى سيصل إلى طهران الإثنين لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين حول أهم القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية.
>وأوضحت أن الوفد العراقي سيبحث «ضرورة إجراء مشاورات بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية وما تقوم به المجموعات الإرهابية في المنطقة والتعاون المشترك في القضاء عليها».

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