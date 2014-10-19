1300 سلفي أردني يقاتلون في العراق قتل منهم أكثر من مئتين

قال رئيس الوزراء الأردني الأسبق، معروف البخيت، إن نحو 1300 سلفي تكفيري أردني يقاتلون في صفوف تنظيم «داعش» في العراق، قتل منهم ما يزيد على 200 عنصر حتى الآن.

وقال البخيت في محاضرة في عمان السبت، إن «التقديرات الأقرب للواقعية تشير إلى أن ما بين ألفين إلى 4 آلاف سلفي أردني ينتمون للتيار التكفيري ويقاتل نحو 1300 في العراق قتل منهم ما يزيد على مائتي عنصر».

>وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، أن «هناك احتمالات لتطور الأزمة العراقية ضمن 4 سيناريوهات، أولها قيام رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بعملية سياسية سلمية، تقود لمصالحة مجتمعية بين مكونات العراق الرئيسية، تضمن مشاركة السنة فيها».

>وأوضح أن «السيناريو الآخر هو احتمال انتصار الجيش العراقي، وهذا مشكوك فيه لأسباب كثيرة، ومنها الحاجة إلى تعاون الجميع». وتابع البخيت أن «ثمة احتمالا لتطور الأزمة في العراق يكمن في اتفاق المكونات العراقية على تقسيم العراق»، مشيرا إلى «صعوبة مثل هذا السيناريو خصوصا أن بغداد يسكنها خليط سكاني، وأن معظم الموارد في منطقة محددة هي كركوك والجنوب، وهذا ما تفتقر إليه مناطق الشمال».

>ورأى أن «أسوأ سيناريو بالنسبة للأردن يمكن أن تسير فيه الحالة العراقية، هو بقاء الوضع على ما هو عليه غامضا وملتبسا ضمن حالة قتال تكون نتيجته إقامة دولة سنية بالدم، وسيفضي ذلك إلى تقسيم العراق».

>وأكد البخيت أن «الخطوة الناجعة هي في إجراء المصالحة العراقية لأن قيام دولة سنية في العراق له تداعيات خطيرة على الأردن وعلى الأمن القومي العربي».