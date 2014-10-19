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​بالصور.. إفتتاح الدورة الأولى للحماية والدفاع المدني بجامعة أسيوط

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​بالصور.. إفتتاح الدورة الأولى للحماية والدفاع المدني بجامعة أسيوط ​بالصور.. إفتتاح الدورة الأولى للحماية والدفاع المدني بجامعة أسيوط

 

رئيس جامعة أسيوط

افتتحت جامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس الجامعة، والدكتور محمد أبو القاسم محمد عميد كلية الهندسة والمشرف على قطاع الحماية المدنية، وبإشراف محمد عبد العال حسين مسئول الحماية المدنية بالجامعة الدورة الأولى للحماية والدفاع المدني، والتي تهدف إلى التعريف بآليات الوقاية من الحرائق وكيفية مواجهتها، وتأمين بيئة العمل وسلامة العاملين، ونشر ثقافة الحماية المدنية بين الموظفين لحماية العنصر البشري والعنصر المادي من منشأت وأجهزة ومعدات، كما تناقش خطة إخلاء المباني من الموجودين بها، وكيفية استخدام طفاية الحريق، وأسباب الحرائق وكيفية تلاشى وقوعها.

حضر الدورة 65 موظف من مختلف الإدارات وتستمر الدورة لمدة ثلاث أيام تتنوع بين المحاضرات النظرية والعملية.

 

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