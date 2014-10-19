ضبط أحد أخطر مرتكبى خطف المواطنين ببورسعيد وبحوزتة بندقية آلية وطلقات

نجح ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد فى تحديد مكان اختباء أحد أخطر مرتكبى وقائع خطف المواطنين خلال الفترات السابقة ويدعى سامح أحمد الداودى غنيم ـ مقيم دائرة قسم الضواحى و المطلوب ضبطه واحضارة فى القضية رقم 3714/2013 جنايات المنزلة “خطف” ومطلوب التنفيذ عليه فى القضية 2667/2014 جنح المطرية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى من ضبط المذكور و بحوزتهً سلاح نارى عبارة عن “بندقية آلية ” عيار 7.62 × 39 مم و10 طلقات من ذات العيار وتم إحالة المذكور للنيابة العامة التى أمرت بحبسة 15 يوما على ذمة التحقيقات.