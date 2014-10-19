الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الباكستاني بطهران

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السفير الباكستاني في طهران نور محمد جدماني، السبت، وذلك عقب الاشتباكات التي شهدتها الحدود المشتركة بين البلدين مؤخرا، وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من حرس الحدود الإيرانيين على يد مجموعات إرهابية.

وأفادت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية، بأن مدير عام دائرة غرب آسيا بوزارة الخارجية الإيرانية رسول اسلامي، أعرب للسفير الباكستاني عن احتجاجه الشديد على استخدام المجموعات الإرهابية للأراضي الباكستانية كمنطلق لشن هجمات ضد قوات حرس الحدود الإيرانية. كما طالب إسلام آباد بملاحقة الجناه وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الحوادث.

وأبلغ رسول إسلامي السفير الباكستاني، أن طهران «لا تقبل على الإطلاق بأن يقوم بعض الارهابيين بشن اعتداءات على أراضيها من داخل باكستان ما يؤدي إلى وقوع شهداء من حرس الحدود الإيرانيين».