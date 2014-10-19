رئيس هيئة الإستشعار : تعاون بين التخطيط والبحث العلمي لوضع تخطيط المحافظات

أكد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الدكتور مدحت مختار ،أن فرص التعاون بين وزارة البحث العلمي، ممثلة في الهيئة القومية، ووزارة التخطيط تتمثل فى مساهمة الهيئة في مبادرة وزارة التخطيط الخاصة بإنشاء بنك المشروعات القومية من خلال تقديم بيانات ومعلومات المشروعات السابقة والحالية التى تقوم الهيئة بتنفيذها وتطوير البنية المعلوماتية لوزارة التخطيط.

> وأضاف مختار ،في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم ،الأحد علی هامش الحلقة النقاشية التي نظمتها الهيئة حول (متطلبات المرئيات الفضائية في التخطيط القومي لمحافظات جمهورية مصر العربية) ، أنه “يتم حاليا التعاون مع وزارة التخطيط، وسيتم توقيع بروتوكول للتعاون خلال الفترة القادمة”، لافتا إلي أنه سيتم تطويع المشروعات البحثية المستقبلية وفقا لمتطلبات وزارة التخطيط وبما يتماشى مع خطط التنمية المستقبلية للدولة.

> وأوضح أنه سيتم تطويع قدرات الهيئة البشرية والتقنية في التنبؤ بالكوارث البيئية والطبيعية درءا للمخاطر والحد أو التقليل من التكاليف الاقتصادية الناجمة عنها.

> وحول فرص التعاون بين هيئة الاستشعار ووزارة التنمية المحلية، أوضح الدكتور محمود حسين ،الأستاذ بالهيئة ومقرر الندوة أنه سيتم تقديم بيانات ومعلومات دقيقة وحديثة معتمدة علی صور الأقمار الصناعية والتي تخدم أغراض تنمية وتطوير التخطيط الجديد للمحافظات وتقديم خدمات مراقبة ومتابعة التعديات علی الأراضي الزراعية والمسطحات المائية من بيانات الأقمار الصناعية الدورية.

> وأضاف أنه “سيتم استخدام تقنيات المرئيات الفضائية الحديثة فائقة الدقة لرصد وحصر التعديات العمرانية الرأسية المخالفة وبناء قدرات ورفع كفاءة المحليات ومراكز المعلومات في المحافظات باستخدام التقنيات الحديثة”..مؤكدا أنه سيتم المساهمة في تطوير المحافظات والمحليات ككيانات اقتصادية من خلال بناء نظام معلوماتي متكامل لكل محافظة.

أ ش أ