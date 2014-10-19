بالصور .. «الكمايشة» بالمنوفية تتحول لثكنة عسكرية بعد مقتل عامل وإحراق 4 منازل

تحولت قرية الكمايشة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية ، صباح اليوم الأحد ، إلى ثكنة عسكرية بعد مقتل أحد أبناء الفرية وإصابة اثنين من الأهالى اثناء تدخلهم لفض مشاجرة بالأسلحة النارية نشبت بين عائلتين بالقرية , مما أدى إلى حالة من الاحتقان لدى أهالى القتيل وقاموا بإحراق أربعة من منازل العائلتين , أدى إلى انهيار احدهم واحتراق كافة محتويات المنازل الأخرى.

انتشرت قوات الأمن في أنحاء القرية خوفا من تجدد الاشتباكات بين الأهالى خاصة أن القرية توجد بها حالة تربص من الطرفين وفى انتظار وصول جثمان القتيل بعد انتهاء الطب الشرعى من معاينة الجثة , ومن المتوقع تجدد الاشتباكات بين عائلة القتيل والتي تعتبر من أكبر عائلات القرية وبين العائلتين طرفى المشاجرة.

التقينا بشقيق زوج اخت القتيل والذى أكد أن بداية المشاجرة كانت بين اتنين شباب احدهم من عائلة “شلبى ” والأخر من عائلة ” يوسف ” , وأنهم عقدوا ، عصر أمس ، جلسة صلح في القرية ولكن لم تنجح حيث طلبت عائلة شلبى 100 الف جنية من العائلة الأخرى , ونشبت مشادة بين العائلتين , تطورت مساء أمس إلى مشاجرة كبرى بالأسلحة النارية وتدخل عدد من الاهالى لفضها وكان أحدهم هو “خالد نايل” أحد ابناء القرية إلا أنه أصيب بطلق نارى مما أدى إلى وفاته في الحال , بعدها دخلت عائلة “نايل” في الخلافات وهى من العائلات الكبرى في القرية , وقاموا بإحراق أربعة من المنازل واحدى الصيدليات.