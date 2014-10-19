القضاء البرازيلي يلزم رئيس سانتوس السابق بتعويض والد نيمار

ساو باولو (إفي): أدان القضاء البرازيلي رئيس نادي سانتوس السابق لويس ألفارو أوليفيرا ريبيرو بتعويض نيمار دا سيلفا، والد نيمار مهاجم برشلونة الإسباني، بمبلغ قدره 20 ألف ريال (نحو ثمانية آلاف و213 دولار) للتشهير به وإيذائه معنويا.

وكان دي أوليفيرا ريبيرو قد أدلى في مايو الماضي بتصريحات لشبكة (ESPN) قال خلالها إن والد نيمار "كاذب وسيئ الطبع" ، مشيرا إلى أن جزء من المبلغ الذي حصل عليه من صفقة انتقال ابنه لبرشلونة أنفقه على حفلات ماجنة في فندق بالعاصمة البريطانية لندن.

وأضاف دي أوليفيرا ريبيرو "كنت أعتقد أن والد نيمار صديقي، ولكن اليوم لا أريد رؤيته يعبر أمام سيارتي، فوقتها لن أستخدم المكابح بل سأزيد السرعة، لن أمد يدي له وإذا فعلت فسيكون لضربه".

وجاء في قرار محكمة العدل بساو باولو أن "الإهانة كانت متعمدة ونقلتها وسيلة إعلام رياضية واسعة الانتشار، وهو ما يعد كافيا لإلزامه برد الاعتبار".