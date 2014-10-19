فابريجاس: تشيلسي يكرر إنجاز أرسنال 2003؟ لا إنها نكتة

يرى سيسك فابريجاس لاعب وسط تشيلسي أن فريقه الحالي لا يمكنه تكرار إنجاز أرسنال في موسم 2003 بتتويجه بالدوري الإنجليزي بلا خسارة.

وكان أرسنال بجيله الذهبي قد تمكن من حصد لقب الدوري الإنجليزي موسم 2003/2004 بلا أي هزيمة محققا 90 نقطة من 26 فوزا و12 تعادلا.

وقال فابريجاس في تصريحات لشبكة (سكاي سبورتس): "لا بالطبع إنها مزحة، لا يمكن لفريق أن يكرر ما فعله الجيل الذهبي لأرسنال".

بالفيديو - كيف استعان مورينيو بصلاح لقتل مباراة كريستال بالاس؟

وأضاف "أرسنال فقط في موسم 2003 هو الوحيد القادر على تحقيق ذلك، كنت واحدا من أفراد هذا الفريق وكان فريق من مستوى مختلف".

وتابع "لا أعتقد أننا وصلنا لهذا المستوى بعد ولكننا نبني فريق من صغار السن والموهوبين وأتمنى في النهاية أن ننجح بالتتويج بكل شيء في أخر الموسم".

وفاز تشيلسي في سبع مباريات وتعادل في واحدة مع انطلاقة الدوري الإنجليزي ولم يخسر حتى الآن، أخرها الفوز على كريستال بالاس السبت 2-1 سجل فيها فابريجاس هدفا.