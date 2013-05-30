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وكيل تشريعية الشورى لـ"الوطن": لم يصلنا خطاب وزير العدل لرفع الحصانة عن "صالح"

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وكيل تشريعية الشورى لـ"الوطن": لم يصلنا خطاب وزير العدل لرفع الحصانة عن "صالح" وكيل تشريعية الشورى لـ"الوطن": لم يصلنا خطاب وزير العدل لرفع الحصانة عن "صالح"

كتب : ولاء نعمة الله منذ 28 دقيقة

قال طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إن اللجنة لم يصلها طلب رفع الحصانة عن النائب صبحى صالح، فى واقعة إهانة القضاء.

ووصف عبد المحسن ما حدث بأنه "محاولة لاصطياد وتشويه نواب الشورى أمام الرأى العام، لإصرارهم على مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية ".

وأشار عبد المحسن لـ"الوطن"، إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد تقريرها حول واقعة إهانة النائب صبحى صالح للقضاء، لعرضه على المجلس حال وصول الطلب من وزير العدل، مشددا على أن النائب المحال ضده الواقعة التزم آداب الحوار فى التعامل مع كل الانتقادات التى وجهت إلى مجلس الشورى، منذ مناقشة المقترحات المقدمه بشأن تعديل قانون السلطة القضائية .

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