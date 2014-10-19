ألمانيا تبيع 3 سفن صواريخ لإسرائيل بأسعار مخفضة

ذكرت تقارير إسرائيلية، الأحد، أن ألمانيا، وافقت على أن تبيع لإسرائيل 3 سفن صواريخ بأسعار مخفضة بعد عملية تفاوض مطولة انتهت بتخفيض 300 مليون يورو من سعر الصفقة الأصلي الذي حدد بـ900 مليون يورو.

>وكانت إسرائيل قد تعاقدت مع ألمانيا، لشراء هذه السفن بهدف «الدفاع عن حقول الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط».

>ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن صحيفة «هاآرتس»، أنه من المقرر أن يتم توقيع اتفاق بشأن هذه الصفقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

>وكانت المستشارة الألمانية قد قررت قبل 5 أشهر، عدم منح إسرائيل التخفيض في سعر الصفقة بسبب تعثر مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، واستيائها من سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

>وذكرت التقارير أن اتصالات إسرائيلية مكثفة أجراها وزيرا الخارجية أفيجدور ليبرمان والمالية يائير لابيد، مع المسؤولين الألمان أدت إلى إبرام الصفقة.

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