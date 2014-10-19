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حملة «لا لتقسيم البحر الأحمر» : 75% نسبة الغياب بمدارس رأس غارب

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حملة «لا لتقسيم البحر الأحمر» : 75% نسبة الغياب بمدارس رأس غارب حملة «لا لتقسيم البحر الأحمر» : 75% نسبة الغياب بمدارس رأس غارب

حملة “لا لتقسيم البحر الأحمر”

أكدت حملة “لا لتقسيم البحر الأحمر” ان أهالي مدينة راس غارب استجابوا للحملة في عدم إرسال أبنائهم الطلاب بمخنلف المراحل التعليمية للمدارس ، اليوم الأحد ، حيث تراوحت نسبة الغياب مابين 75% إلى 85% في عدد من المدارس ، وذلك في خطوات تصعيدية سلمية لإعلان رفضهم أي تقسيم لمحافظة البحر الأحمر وضم رأس غارب للمنيا.

وجهت الحملة الشكر لأهالي المدينة لإيجابيتهم في المشاركة في مقاطعة أبنائهم الذهاب للمدارس اليوم تحت عنوان “ولادك في بيتك” لرفض التقسيم.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر انها كلفت مديري المدارس بحصر أعداد الغائبين من الطلاب وبيان النسبة المئوية وإرسالها بشكل عاجل لمركز عمليات الطوارئ بالوزارة.

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