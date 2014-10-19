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الكويت تنفي فتح السفارة السورية

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الكويت تنفي فتح السفارة السورية الكويت تنفي فتح السفارة السورية

نفى مصدر مسئول في وزارة الخارجية الكويتية الخبر المنشور في إحدى الصحف الأجنبية حول عزم كل من الكويت وإيطاليا وتونس إعادة فتح سفارات سوريا في تلك البلدان.

وقال المصدر، إنه لايوجد أي نقاش حول هذا الموضوع، وقد جاء في الخبر المنشور والمنسوب إلى مصدر إعلامي في دمشق أن تونس والكويت تواجهان أزمة بسبب تدفق بعض مواطنيهما للقتال مع “داعش”، فجاء طلب إعادة فتح سفارة دمشق في الكويت وتونس للتنسيق مع الأجهزة الأمنية السورية لمواجهة هذا الخطر، في حين يشير المصدر إلى أن إيطاليا تربطها علاقات متميزة مع النظام السوري وحزب الله، وطلبها ينسجم مع هذه العلاقات.. فيما أكد مراقبون أن الخبر مختلق وبعيد عن الواقعية ولا يتجاوز حدود الإثارة الإعلامية المصطنعة.

 

أ ش أ

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