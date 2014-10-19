جمارك سفاجا تضبط مخطوطات وعملات أثرية قادمة من دبى قبل تهريبها

تمكنت جمارك سفاجا ،أمس السبت ،بضبط مخطوطات وعملات ولوحات أثرية أمارتية ذات قيمة تاريخية ﻻتقدر بثمن قبل تهريبها من الميناء .

وقد أصدر الدكتور هاني قدري دميان ،وزير المالية ،والدكتور مجدي عبد العزيز تعليمات لجمارك السويس وسفاجا ،بأحكام الرقابة وسد منافذ التهريب وبناء عليه تم تشديد الرقابة على كل الصادرات والواردات ، حيث تمكن مسئولو الجمارك من ضبط 7 طرود واردة ضمن 25طرد أمتعة شخصية قادمة من دولة الأمارات،عن طريق ميناء ضبا السعودي باسم سيدة تدعي ” فوزية ” من محافظة الدقهلية .

حيث تم ضبط المخطوطات التي اشتبه في أثريتها ،وعليه قامت الجمارك وبإستحضار لجنة الآثار ،برئاسة محمد عبد الله ،ومفتشي الآثار ،وأثبتوا أثرية هذه الأصناف ،وهي الحالة الأولي التي تضبط الجمارك بسفاجا هذه الآثار ،وعلي الفور أخطر جاد محمد عساف رئيس الادارة المركزية لجمارك السويس وأحمد حسن ،رئيس جمارك المنطقة الجنوبية ،وكلف الأستاذ يحيي سعيد مدير عام جمرك سفاجا ،بإتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط ضد صاحب الشان والمستخلص الجمركي والتنسيق مع مباحث ميناء سفاجا العقيد سامح فراج وتم إحالة الواقعة لنيابة سفاجا ﻻتخاذ اللازم .