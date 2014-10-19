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مورينيو: كوستا لن يكون لائقًا لمواجهة ماريبور في دوري الأبطال

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مورينيو: كوستا لن يكون لائقًا لمواجهة ماريبور في دوري الأبطال مورينيو: كوستا لن يكون لائقًا لمواجهة ماريبور في دوري الأبطال

مورينيو وكوستا

بعدما تجاوز تشيلسي المتصدر أول اختبار له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بدون المهاجم الإسباني دييجو كوستا بفوزه 2-1 على مضيفه كريستال بالاس أمس السبت، انطلق “البلوز” بقوة هذا الموسم ليحصد الفريق 22 نقطة من أول ثماني مباريات لكن ظهرت تساؤلات بشأن اعتماد الفريق بشدة لى كوستا.

وأكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي أن كوستا لن يكون لائقًا لمواجهة ماريبور السلوفيني في دوري أبطال أوروبا بعد غد الثلاثاء كما لا يعلم الفترة التي سيغيب عنها المهاجم الإسباني.

وقال مورينيو، “نحن كفريق أفضل من الموسم الماضي ويوجد تطور واضح”.

وظل تشيلسي متقدمًا على مانشستر سيتي حامل اللقب بخمس نقاط بعد فوزه أمس السبت بفضل هدف في الدقيقة السادسة من أوسكار الذي نفذ ركلة حرة بمهارة عالية قبل ان يضمن فابريجاس الانتصار للمتصدر بعد مرور ست دقائق من الشوط الثاني. وقلص بالاس الفارق في الدقيقة الأخيرة عندما وضع فريزر كامبل الكرة في المرمى من مدى قريب.

ورغم الانطلاقة المبهرة للموسم توخى مورينيو الحذر بشأن فرص تشيلسي في الحصول على اللقب.

وقال مورينيو، “اذا كنا في بطولة دوري أخرى كنت سأقول نعم على الفور. الشيء الوحيد الذي سأقوله في الدوري الانجليزي الممتاز اننا نستطيع ذلك”.

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