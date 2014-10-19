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التحالف الدولي يشن 6 غارات على تنظيم داعش في كوباني

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التحالف الدولي يشن 6 غارات على تنظيم داعش في كوباني التحالف الدولي يشن 6 غارات على تنظيم داعش في كوباني

شنت طائرات التحالف الدولي 6 غارات على الأقل على أهداف لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة عين العرب كوباني، شمالي سوريا، فجر الأحد.

وأوضحت قناة «سكاي نيوز بالعربية» أن غارات التحالف شملت الحي الصناعي ومحيط سوق الهال في المدينة.

يأتى ذلك فيما صد المقاتلون الأكراد هجوما جديدا لمسلحي التنظيم على معبر حدودي مع تركيا، حيث أرسل التنظيم تعزيزات جديدة إلى كوباني شملت مسلحين وذخائر.

وأشارت مصادر كردية إلى أن التنظيم كثف مساعيه من أجل السيطرة على البوابة الحدودية بين كوباني وتركيا، إلا أن القوات الكردية صدت الهجوم ولا تزال تسيطر على المعبر.

كان عدد من القذائف مصدرها كوباني قد سقط داخل الأراضي التركية قرب مواقع عسكرية.

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