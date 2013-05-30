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مصر تسعى لتحسين صحة مرضى الالتهاب الكبدي الفيروسي بجينيف

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مصر تسعى لتحسين صحة مرضى الالتهاب الكبدي الفيروسي بجينيف مصر تسعى لتحسين صحة مرضى الالتهاب الكبدي الفيروسي بجينيف

كتب : أ ش أ منذ 5 دقائق

شارك الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، والسفيرة وفاء بسيم مندوبة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جينيف، على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الصحة المصرية ومن البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جينيف، في فعاليات أعمال اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في دورته الـ133 في الفترة من 29 حتى 30 مايو الجاري، بمقر منظمة الصحة العالمية بجينيف، حيث تشارك فيه مصر للمرة الأولى منذ عشر سنوات بصفتها عضو في المجلس التنفيذي.

وصرح حامد، بأن مصر نجحت في إضافة بند هام على أجندة جدول أعمال المجلس التنفيذي يتضمن "تحسين صحة مرضى التهاب الكبد الفيروسي"، وقد لاقى المقترح تأييد بالموافقة بالإجماع من أعضاء المجلس التنفيذي.

وقال حامد، إن إقرار موضوع الالتهاب الكبدي الفيروسي بالإجماع بالمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، يدل على أن هذا المرض أصبح يمثل مشكلة عالمية فى مجال الصحة العمومية، ولهذا وجب على دول العالم العمل على تعزيز الصحة والوقاية من هذا المرض بالتشخيص المبكر والعلاج، خاصة في البلدان النامية، والتي يصعب فيها الحصول على العلاج بالتكلفة الميسورة أسوة بما بدأته مصر في وضع خطة طموحة للقضاء على هذا المرض.

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