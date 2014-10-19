وزير التموين: تحويل كل البطاقات الورقية إلى ذكية قبل نهاية نوفمبر

قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تقرر الانتهاء من تحويل كل بطاقات التموين الورقية «18 مليونا و200 ألف بطاقة» إلى بطاقات تموين ذكية قبل نهاية الشهر المقبل، تيسيرا على المواطنين أصحاب البطاقات الورقية في حصولهم على السلع التموينية المقررة لهم وحصص الخبز.

وطالب في بيان للوزارة، الأحد، أصحاب بطاقات التموين الورقية بسرعة التوجه إلى مكاتب التموين التابعين لها لتحويل بطاقاتهم الورقية إلى بطاقات تموين ذكية بعد التقدم بالمستندات المطلوبة وهي:

«بطاقة التموين الورقية، وصورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة، وصور بطاقة الرقم القومي لأفراد الأسرة، أو صور شهادات الميلاد المميكنة، وإيصال كهرباء وحوالة بريدية بقيمة 10 جنيهات باسم الشركة المنفذة لمنظومة التموين في المحافظة التابع لها، ورقم محمول سارٍ للتواصل مع صاحب البطاقة».

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم استخراج بطاقة التموين الذكية خلال 15 يوما من بداية تقديم المستندات، وسيتم تسليمها للمواطنين من مكاتب التموين، ويتسلم المواطن الرقم السري للبطاقة من مكتب البريد، مشيرا إلى أنه تقرر إيقاف العمل بالبطاقة الورقية بداية من شهر ديسمبر المقبل.