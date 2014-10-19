أخبار عاجلة

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية -
تكريم 215 معلمة ومديرة متميزة في احتفالية معلمي المنيا -
تأجيل محاكمة 379 متهمًا بقضية "فض اعتصام النهضة" لجلسة 6 مايو -
بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات -
بالصور-ردود أفعال صادمة من الرجال على #اول_محاولة_تحرش_كان_عمري -
الأخبار - إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين حول سوريا فى بروكسل -
الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

وزير التموين: تحويل كل البطاقات الورقية إلى ذكية قبل نهاية نوفمبر

  • مصر
  • 17
Google+ Print
وزير التموين: تحويل كل البطاقات الورقية إلى ذكية قبل نهاية نوفمبر وزير التموين: تحويل كل البطاقات الورقية إلى ذكية قبل نهاية نوفمبر

قال الدكتور خالد حنفي، وزير والتجارة الداخلية، إنه تقرر الانتهاء من تحويل كل بطاقات التموين الورقية «18 مليونا و200 ألف بطاقة» إلى بطاقات تموين ذكية قبل نهاية الشهر المقبل، تيسيرا على المواطنين أصحاب البطاقات الورقية في حصولهم على السلع التموينية المقررة لهم وحصص الخبز.

وطالب في بيان للوزارة، الأحد، أصحاب بطاقات التموين الورقية بسرعة التوجه إلى مكاتب التموين التابعين لها لتحويل بطاقاتهم الورقية إلى بطاقات تموين ذكية بعد التقدم بالمستندات المطلوبة وهي:

«بطاقة التموين الورقية، وصورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة، وصور بطاقة الرقم القومي لأفراد الأسرة، أو صور شهادات الميلاد المميكنة، وإيصال كهرباء وحوالة بريدية بقيمة 10 جنيهات باسم الشركة المنفذة لمنظومة التموين في المحافظة التابع لها، ورقم محمول سارٍ للتواصل مع صاحب البطاقة».

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم استخراج بطاقة التموين الذكية خلال 15 يوما من بداية تقديم المستندات، وسيتم تسليمها للمواطنين من مكاتب التموين، ويتسلم المواطن الرقم السري للبطاقة من مكتب البريد، مشيرا إلى أنه تقرر إيقاف العمل بالبطاقة الورقية بداية من شهر ديسمبر المقبل.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة»

«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة»

“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء